Oltre le barriere. Corso gratuito rivolto ai giovani

Imparare a condurre la speciale carrozzina monoruota che consente a persone con mobilità ridotta di affrontare percorsi naturalistici è possibile, a Porcari, con il corso gratuito “In Torretta con la joëlette“. L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 14 e i 34 anni ed è in programma sabato 10 maggio, nei locali della Croce Verde di Porcari in via Romana est 71/A. L’intera giornata, dalle 9.30 alle 16.30, sarà dedicata a un’esperienza formativa completa: prima approfondendo gli aspetti comunicativi e psico-relazionali che si instaurano tra accompagnatori e persone trasportate, il corretto posizionamento della persona sulla joëlette e l’importanza della verifica e della valutazione logistica dei percorsi. Sarà inoltre proiettato il documentario Un cammino per tutti di Fabio Gigli e visibile su YouTube, che racconta quattro giorni lungo la via Francigena, da Lucca a Siena.

Grazie alla generosità di tre attività del territorio – Antico Panificio Lazzareschi, Pane e Poi, Pasticceria Toschi – sarà offerto il pranzo ai partecipanti e nel pomeriggio si passerà alla prima prova pratica di conduzione del mezzo, con un’uscita verso la Torretta, per consentire ai giovani di mettere in campo quanto appreso nel corso della mattinata. L’iscrizione obbligatoria è gratuita via email a: [email protected] oppure contattare cell. 333.2229714 o 333.9847361. Il corso è promosso dalla commissione per le pari opportunità del Comune di Porcari e fa parte del progetto Officina Giovani. Domenica 18 maggio al cammino della Porcari Corre, mettendo così in pratica quanto appreso e testimoniando concretamente il valore dell’inclusione.

B.D.C.