Università “Mozarteum“ . Gemellaggio musicale nel nome di Puccini

LUCCA

Due città, due istituzioni culturali e due compositori ‘uniti’ nel nome della musica. È stato siglato uno storico accordo di collaborazione triennale tra il Teatro del Giglio di Lucca e l’Università Mozarteum di Salisburgo, una tra le più prestigiose istituzioni formative musicali al mondo.

L’obiettivo dell’intesa – che arriva proprio per i 350 anni del monumento cittadino – è quello di promuovere scambi interculturali tra i giovani talenti musicali dei due luoghi che hanno dato i natali a Giacomo Puccini e Wolfgang Amadeus Mozart. Il tutto attraverso una cooperazione che unisca storia e alta formazione, dove ciascuno dei due enti sarà quindi in grado di fare la propria parte per far ‘dialogare’ i due compositori, distanti nel tempo ma entrambi centrali per la musica classica.

"Il Teatro del Giglio è alla costante ricerca di collaborazioni d’eccellenza, come l’accordo con Università Mozarteum dimostra – ha spiegato l’amministratore unico Giorgio Angelo Lazzarini –. Da una parte abbiamo un’istituzione di alta formazione, dall’altro un ente, come il nostro, che dà la possibilità, nel post laurea, di mettere in pratica ciò che si è appreso durante gli studi. Questa intesa è quindi un’occasione unica per unire i due ‘saperi’ e due città che hanno dato i natali ai maestri della musica classica".

"La nostra università – ha aggiunto il fondatore del Pre-College Salzburg dell’Università Mozarteum ‘La bella musica’ Stefan David Hummel, facendo le veci della rettrice Elisabeth Gutjahr – ha una grande tradizione di collaborazioni estere, nate sulle ‘orme’ di Mozart. Dopo Siena il nostro sogno era quindi quello di creare uno scambio culturale anche con Lucca, città di Giacomo Puccini. Grazie a questo accordo, tra le altre cose, i nostri studenti potranno dialogare e confrontarsi con i coetanei lucchesi proprio nel nome della musica".

Primo atto fondativo di questa collaborazione sarà infatti il concerto in programma l’1 settembre alle 21 al teatro San Girolamo, dove sul palco saliranno gli strumentisti del Conservatorio Boccherini e il prestigioso ensemble di studenti dai 15 ai 22 anni di Salisburgo. Il programma del concerto si immerge nella cultura e nella storia europea, con l’esecuzione di brani in forma inedita, tra arie d’opera di Giacomo Puccini e Wolfgang Amadeus Mozart. Le parti solistiche saranno ‘condivise’ dai giovani talenti delle due città. A impreziosire la scaletta del concerto sarà la prima esecuzione in epoca moderna di un brano sinfonico della compositrice lucchese Marianna Bottini, conservato nella biblioteca del conservatorio cittadino e al centro del progetto di dottorato di ricerca che Nadia Lencioni. Punto culminante della serata sarà poi l’uso di strumenti originali appartenuti a Mozart stesso - un violino e una viola - messi a disposizione dalla Fondazione Mozarteum Salzburg.

A fare da ‘trait d’union’ tra le due realtà è stata Dorothee Volpini de Maestri, coordinatrice per i concerti di ‘Bella Musica’, appassionata di repertorio classico e ormai lucchese d’adozione. Già a partire da giugno i rappresentanti delle due istituzioni si incontreranno per definire il calendario di iniziative e di co-produzioni da portare avanti da qui al 2027. "L’obiettivo è quello di proiettare Lucca nel futuro, anche attraverso collaborazioni internazionali", ha concluso il direttore artistico Cataldo Russo.

Jessica Quilici