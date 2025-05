"La Circonvallazione si fa". La Regione ci mette i soldi. Ma i lavori solo dal 2027

ALTOPASCIOL’obiettivo è avere il progetto esecutivo, che dovrà essere elaborato dalla Provincia, entro dicembre 2025. A quel punto sei mesi per la procedura di appalto, inizio lavori entro la fine del 2026. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha illustrato l’iter definito del terzo lotto della circonvallazione di Altopascio, nella conferenza stampa di presentazione della variazione regionale di bilancio dei giorni scorsi, che ha stanziato un milione e 250 mila euro per il progetto cantierabile di un’opera attesa da mezzo secolo. Presenti, oltre a Giani, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, l’assessore regionale Stefano Baccelli, tecnici e addetti ai lavori e la sindaca di Altopascio Sara D’Ambrosio, emozionata per l’occasione: "Questo 5 maggio sarà una data storica per Altopascio, le persone fanno la differenza. Per anni molte parole, adesso fatti concreti. Questo terzo lotto era determinante. Il collegamento Frizzone-Bientinese è fondamentale, sgraverà dal traffico, in primis quello pesante, dalla via Romea e dalla frazione di Badia. Opera strategica anche per un futuro sottopasso ferroviario. Scelto il percorso, quello di via di Tappo a Badia, con punto di partenza dalla rotatoria sulla Bientinese e collegamento con la Romana, sfruttando il ponte sulla Firenze mare già esistente e prevedendone un secondo. E’ il percorso economicamente più sostenibile, 40 milioni. L’infrastruttura in questione non necessita di Valutazione di Impatto Ambientale (Via), abbiamo già esaminato criticità sul tracciato (zone paludose e torba ad esempio), già predisponendo opere di compensazione". Il presidente della Regione Giani ha aggiunto: "Parlando con la D’Ambrosio avevo condiviso l’importanza dell’intervento, firmammo il protocollo d’intesa, poi gli studi di fattibilità di Palazzo Ducale, ente proprietario della strada. Adesso questa variazione di bilancio che farà arrivare le risorse per la progettazione a due milioni e mezzo". Le tappe per arrivare a questo punto sono state diverse: nel 2017 la circonvallazione fu resa indipendente dagli assi viari, i primi stanziamenti per la progettazione, il protocollo di intesa del 2023 e gli approfondimenti con il Genio Civile.Massimo Stefanini