“Walking per Simona - aiutando la ricerca“, oggi la terza edizione

Oggi è prevista la terza edizione "Walking per Simona – aiutando la ricerca", , una passeggiata ludico motoria tra le colline e le ville capannoresi, organizzata dall’AIL (Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) Lucca in collaborazione con i Donatori di Sangue Fratres di Camigliano, San Colombano, Segromigno in Piano e Segromigno in Monte, la Misericordia Santa Gemma Galgani di Camigliano e il patrocinio del Comune di Capannori. L’evento, adatto alle famiglie, è valevole per il "Trofeo Podistico Lucchese" e il ‘Trofeo Tre Province’.

La partenza è dalle ore 16 alle ore 17 al Campo Sportivo (Folgore) di Segromigno in Piano. Quattro i percorsi in programma: 2,5 e 5,5 chilometri, 7 e 13 chilometri. Iscrizione per i tesserati 3 euro, per i non tesserati 3,50. Il ricavato sarà interamente devoluto all’AIL di Lucca e Pisa, per assistenza domiciliare e sostegno all’Ematologia dell’Università di Pisa.

