Voleva svaligiare un B&B. Ladro bloccato dai turisti

LUCCA

Ancora un problema nelle notti lucchesi, specialmente nel centro storico. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino rumeno di 45 anni per furto in abitazione. La notte tra venerdì 28 e sabato 29, intorno alle 2, le volanti sono intervenute presso un B&B di via Beccheria in quanto gli ospiti della struttura, una coppia di cittadini maltesi di 56 anni, rientrando hanno sorpreso all’interno della stanza un uomo che trafugava tra le valigie. Decisamente una brutta sorpresa per due turisti che erano semplicemente desiderosi di visitare la città.

La coppia, appena si è accorta della presenza dell’uomo all’interno della stanza, ha avuto la prontezza di bloccare l’uomo nel corridoio tra la propria stanza, all’interno della quale si era barricata la moglie e l’atrio adibito a reception, la cui porta è stata chiusa dal marito che ha allertato immediatamente il 112, che nel giro di pochi minuti ha inviato una volante sul posto. Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo era riuscito a forzare la porta di ingresso della reception, e da lì si era impossessato delle chiavi delle stanze, al cui interno aveva iniziato a trafugare tra gli oggetti personali degli ospiti. L’obiettivo era, chiaramente, quello di svaligiare quanti più appartamenti possibili, per poi fuggire con il bottino, ma anche grazie alla coppia maltese, il suo tentativo è stato vano.

L’uomo trovato all’interno dell’affittacamere è stato immediatamente sottoposto a perquisizione, consentendo ai poliziotti di rinvenire la refurtiva, consistente in portafogli, gioielli e un pc che la coppia aveva lasciato in stanza, oltre a 2 cacciavite usati per accedere all’interno della struttura dentro al suo zaino, pertanto è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A seguito della direttissima di sabato, all’uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Lucca.

ia.na.