“Volare Senza Limiti” FlyTherapy dedicata ai ragazzi disabili

Anche molti Lions club della Lucchesia in prima linea per il service “Volare Senza Limiti Cinquale” 4ª edizione della FlyTherapy del Cinquale, due giornate ieri e oggi dedicate a ragazze e ragazzi disabili per regalare loro l’emozione del volo. Il progetto è reso possibile grazie ai soci dell’Aero club Marina Massa, al patrocinio del Comune di Massa e Carrara e del Commissario Jacopo Del Carlo, oltre che a numerosi club Lions toscani tra cui, per la Lucchesia, Valle del Serchio, Antiche Valli Lucchesi e Lucca Host. L’evento è sostenuto dal Distretto Lions e Leo 108 La, dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Pistoia.