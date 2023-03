Vivi Lucca Plus e classico Due calendari, 211 eventi

Sono in tutto 211 gli eventi dei primi due calendari di Vivi Lucca, il Plus e il Classico. Dopo il lavoro effettuato dagli uffici cultura e turismo sulle 231 domande pervenute nei tempi dettati dagli appositi avvisi pubblicati a dicembre scorso, e dopo la concertazione effettuata con l’ufficio di gabinetto del sindaco, l’assessorato alla cultura, al turismo e allo sport, la giunta ha approvato gli elenchi definitivi, che raccolgono le tutte le proposte accolte sia in campo culturale, sia in quello della promozione che in ambito sportivo.

In particolare il calendario Vivi Lucca Plus, che riguarda i grandi eventi e quelli di richiamo regionale, prevede 50 iniziative, di cui 26 realizzate direttamente dall’amministrazione comunale (ad esempio Lucca in Maschera, E lucevan le stelle, Lucca Historiae) o da soggetti terzi ma in coorganizzazione con il Comune, primi fra tutti Lucca Comics and Games e Lucca Summer Festival, ma anche Lucca Film Festival, Verdemura e Murabilia, Lucca Collezionando, Lucca Jazz Donna, Estate Cinema. Invece Vivi Lucca Classico, che raccoglie le proposte culturali e sportive di interesse per la comunità locale, mette in calendario 161 eventi che andranno a vivacizzare l’offerta cittadina per tutto il corso dell’anno. Tutte le proposte che fanno parte dei due calendari, fatta eccezione per le 26 che vedono il coinvolgimento diretto dell’amministrazione, hanno ottenuto o il semplice patrocinio che non prevede alcun contributo da parte del Comune, oppure alcuni benefit, come ad esempio la messa a disposizione gratuitamente di spazi comunali, oppure un contributo economico.

“Sono state molte le domande presentate per questi due calendari – spiega l’assessore alla cultura Mia Pisano – che peraltro non esauriscono l’offerta culturale cittadina, perché a breve pubblicheremo il calendario delle iniziative delle frazioni e poi quello del Settembre Lucchese e del Natale. Il lavoro che abbiamo fatto insieme agli uffici è stato quello di selezionare e accogliere la maggior parte delle proposte e di spalmare di conseguenza il più possibile le risorse, in modo da dare un piccolo sostegno, o un beneficio, a un numero maggiore di soggetti e associazioni che operano nella nostra città per renderla vivace e attrattiva”.

Ora che i primi due calendari sono realizzati, nelle prossime settimane sarà pubblicato il terzo avviso del Vivi Lucca, che riguarderà le frazioni e quindi tutte quelle iniziative che si svolgono prevalentemente all’aperto durante la bella stagione. L’ultimo calendario, il quarto, sarà quello dedicato al Settembre lucchese e al Natale, che l’amministrazione comunale intende programmare quest’anno con largo anticipo.