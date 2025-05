Vita dura per i truffatori. Funziona l’alleanza tra nipoti e carabinieri

Procedono a grandi passi le iniziative messe in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca per continuare a intervenire nella lotta ai truffatori che prendono di mira i soggetti più fragili e, in particolare, gli anziani. Molto partecipato e proficuo, infatti, l’ultimo incontro con la popolazione della Valle del Serchio, "Nonno, ti aiuto io", organizzato dai Carabinieri della Compagnia Castelnuovo, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio, e che ha coinvolto anche i più giovani, per sottolineare l’importanza del loro ruolo all’interno delle famiglie che potrebbero essere esposte al rischio.

L’evento ha riunito all’interno del Teatro Alfieri a Castelnuovo di Garfagnana, nonni, nipoti, studenti e insegnanti, pronti a cogliere ogni sfumatura utile per riconoscere e contrastare il fenomeno, già dai primi contatti. Il sindaco Andrea Tagliasacchi ha aperto l’incontro, con i ringraziamenti per i risultati ottenuti dall’Arma, espressi a nome dell’intera amministrazione. "Grazie al maggiore Oddo per la sua sensibilità e a tutti coloro che sono intervenuti – ha commentato a margine dell’iniziativa la vicesindaco Chiara Bechelli –. Incontro importante utile per diffondere fiducia e consapevolezza nei cittadini e guidarli sulla strada della prevenzione di questi vili reati".

La partecipazione del pubblico, soprattutto dei ragazzi, è stata emozionante, soprattutto durante il racconto di una vittima salita sul palco, che ha sottolineato l’importanza della pronta risposta nel contattare il numero d’emergenza 112.

Fio. Co.