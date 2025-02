Musica regale per Lucilla Mariotti, la giovane violinista suona per Carlo e Camilla

Lucca, 12 febbraio 2025 – Una serie impressionante di Vip, le immagini che passano nei vari telegiornali e alcuni si accorgono che c’è anche la Piana di Lucca rappresentata. Stiamo parlando dell’evento che si è tenuto al Highgrove House, nel Gloucestshire, residenza privata di Sua Maestà Carlo d’Inghilterra, per l’occasione accompagnato dalla Regina Consorte Camilla. Scopo della serata promuovere lo Slow Fashion e, ancor di più, ribadire il legame che lega Italia e Gran Bretagna, con Helen Mirren, David e Victoria Beckham, Rod Stewart, Stanley Tucci, Sienna Miller, l’Ambasciatore italiano in Gran Bretagna, Inigo Lambertini, e l’Ambasciatore britannico a Roma, Lord Edward Liewell. E lì, a pochi passi, a suonare il violino chi? Lucilla Mariotti da Marlia.

«Era proprio lei – confermano i professori Marco Fornaciari e Marco Lardieri – siamo orgogliosi di quello che sta facendo. Un talento puro, cristallino che doveva per forza emergere». Prima di questa esibizione di fronte al Re d’Inghilterra, Lucilla è stata protagonista di esibizioni acclamate in tutti i più prestigiosi teatri del mondo, ha sostituito un mito come Laura Marzadori, primo violino della leggendaria orchestra del teatro La Scala di Milano, nella tournèe in Australia. «Mi ha informato il professor Fornaciari che l’ha seguita sin da piccola – spiega Marco Lardieri, direttore della scuola di Musica “Geminiani“ di Altopascio – questa ragazza, adesso ventitreenne, rappresenta un grande orgoglio per noi. E pensare che la prima esibizione sulle quattro stagioni di Vivaldi l’ha fatta proprio ad Altopascio. Quando poi alla predisposizione unisci sacrificio, studio, passione, il successo è garantito». La Mariotti ha letteralmente incantato in Australia. Erano presenti oltre 600 persone nella maestosa cornice della Winthrop Hall a Perth in occasione della «Vivaldi Gala Night - Journey to Italy«, un viaggio musicale attraverso 300 anni di musica classica italiana. Mariotti ha suonato come solista, conquistando l’audience con la sua magistrale interpretazione delle Quattro Stagioni eseguita su uno Stradivari del 1709, di cui è ambasciatrice mondiale. Durante il suo soggiorno a Perth, Lucilla Rose Mariotti ha inoltre tenuto delle masterclass per giovani musicisti del Western Australia al prestigioso PLC College.