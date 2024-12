Violenta lite a scuola. Tre ragazze al San Luca

Una violenta lite a scuola fra tre studentesse di età compresa fra i 16 e i 18 anni ha richiesto ieri mattina l’intervento di una volante della Polizia e di due ambulanze. L’episodio è accaduto nella tarda mattinata in un istituto della periferia e ha destato preoccupazione e sconcerto tra studenti e personale scolastico.

La lite sarebbe nata durante la ricreazione per vecchi rancori ed è poi degenerata. Le ragazze sono infatti passate alle mani, tirandosi violentemente per i capelli fino a strappare delle ciocche. La situazione non era gestibile e sono stati allertati 118 e Polizia. Le tre studentesse sono state accompagnate al pronto soccorso per accertamenti e la vicenda potrebbe anche avere un seguito di querele incrociate.