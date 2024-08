Vincita da 37mila euro con il SuperEnalotto al Bar Pacini di Guamo

Una vincita non da poco quella centrata con un biglietto del Super Enalotto (cinque numeri) al Bar Tabaccheria Pacini a Guamo, gestito dai coniugi Umberto e Catia e dal figlio Stefano. Il fortunato è stato un camionista di passaggio, quindi non un cliente abituale dell’attività. “E’ il primo premio così importante che si materializza nella nostra Tabaccheria – dice Umberto –, e francamente è una bella soddisfazione. Anche perchè l’importo non è da sottovalutare, circa 37mila euro già sfrondati dalle tasse“. Non cambiano la vita ma certo danno una bella mano.