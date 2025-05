Vinaria, conto alla rovescia. Montecarlo città del vino

Le fattorie diventano monumenti da visitare. Si avvicina il fine settimana di sabato 17 e domenica 18 maggio quando le cantine di Montecarlo apriranno al pubblico; non solo quello specializzato e che si intende di enologia, ma anche soltanto chi apprezza il nettare di Bacco.

Si aprirà così l’edizione 2025 di Via Vinaria a Montecarlo. L’iniziativa, dalle 14 alle 19, è a cura di Pro Loco, Comune, Consorzio dei vini doc locali, Ais, Fisar e Centro Commerciale Naturale. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il prodotto simbolo per eccellenza del lavoro agricolo, legandolo però inesorabilmente al territorio per arrivare a far conoscere e valorizzare tutte le altre peculiarità culturali, storico-artistiche ed ambientali.

Sarà possibile visitare le fattorie che per l’occasione apriranno le loro porte ai visitatori, favorendo un contatto diretto ed offrendo la possibilità di effettuare degustazioni guidate, con il qualificato supporto dei sommelier dell’AIS e della FISAR. Iniziativa adatta al neofita come all’esperto. Previsto il "wine bus", un servizio navetta a ciclo continuo che potrà condurre il visitatore presso le cantine, con partenza da piazza d’Armi.

Ma già sabato 10 maggio è prevista la festa dei Donatori di sangue Fratres e domenica 11 è attesa la giornata della prevenzione e della salute, dalle 8 alle 12, al Polo operativo della Fornace, sede della Misericordia. Si potranno fare esami e screening gratuiti per controllare la propria salute. Il 24 e 25 maggio, inoltre rievocazione a cura del Gruppo storico, con una speciale macchina del tempo che riporterà i visitatori nel Medioevo.

Poi le sere d’estate, con il teatro sotto le stelle, fino alla tavolata 2025, programmata per il 5 luglio: tutto il paese a cena, per rinforzare il senso di comunità. Tutto nacque grazie ad una idea di Mario Davini, ex governatore della Misericordia.

Massimo Stefanini