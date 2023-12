“Viene, viene la Befana“: il concorso per i piccoli artisti

La Pro Loco Barga ha indetto la quarta edizione del Concorso "Viene, Viene la Befana" . È rivolto a tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo di Barga. Le classi partecipanti potranno scegliere tra diverse tipologie di elaborati: cartelloni, fumetti, poesie, sculture, ecc. Naturalmente tutti i lavori dovranno vertere sul tema della tradizione legata alla Befana. Il titolo del concorso e del tema: "Per noi la Befana è…" I lavori potranno essere ammirati da tutti perché dal 23 dicembre al 6 gennaio saranno esposti presso i negozi di Barga e Fornaci di Barga. La premiazione sarà effettuata a gennaio. Come sempre lo scopo della Pro Loco è quello di sensibilizzare, fare conoscere, mantenere le tradizioni del nostro territorio a partire proprio dai ragazzi. E la Befana è proprio una bella tradizione… Intanto la Pro Loco invita a partecipare anche alla "due giorni" natalizia in programma sabato 17 e domenica 18 dicembre in piazza Pascoli a Barga dal titolo "Natale in Piazza Pascoli".

Il programma inizia alle 15 di sabato 16 dicembre con un bel mercatino di Natale.