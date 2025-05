Viale Puccini, cantiere notturno. Partiti i lavori di asfaltatura legati anche alla corsa

Sono già partiti i lavori di rifacimento degli asfalti in viale Puccini – via Sarzanese - finanziati dal Comune di Lucca e Geal spa. Il tratto interessato è quello che va dall’incrocio con viale Città Gemelle fino alla chiesa di Sant’Anna. Il sindaco Mario Pardini e l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani si sono recati sul posto per seguire i primi interventi. "I lavori sono partiti con la scarificazione del manto stradale per tre centimetri spiega sottolinea Pardini, sottolineando la scelta dell’orario notturno in cui il traffico è quasi azzerato.

L’assessore Buchignani a sua volta spiega i tempi dell’opera stradale. "Il cantiere sarà aperto dalle 21 alle 6 del mattino – sottolinea l’assessore – . Verrà istituito un senso unico dalla chiesa di Sant’Anna fino alla rotatoria di via Einaudi in direzione Viareggio. I lavori dureranno fino al 15 maggio. Poi ci fermeremo per la manifestazione del mercato di Confcommercio a Sant’Anna e il 20 per il “Giro d’Italia”. Poi ripartiremo sul lato opposto. Sappiamo bene che i lavori saranno lunghi, ma finalmente riconsegneremo alla città un viale Puccini completamente riqualificato".

