Viale Europa torna alla normalità Riapre al doppio senso di marcia

Cronoprogramma rispettato. Dal 29 marzo il viale Europa riaprirà a doppio senso di marcia. Sono terminati gli importanti lavori realizzati da Acque Spa in collaborazione con il Comune sul Viale Europa per la realizzazione di fognature e acquedotto. Intanto, da ieri sera, riaperto a doppio di senso di marcia il tratto che va da Ponte alla Posta fino a via dei Masini. A partire dalla metà di aprile inizieranno i lavori di asfaltatura da parte di Acque del primo tratto del viale, dalla rotonda di Papao fino a via dei Masini per ripristinare adeguatamente il fondo stradale dopo l’esecuzione dei lavori e successivamente i lavori per la posa di nuovo manto stradale proseguiranno sul rimanente tratto.

"Avevamo detto che questo imponente intervento, grazie al quale numerosi cittadini e attività potranno allacciarsi alla fognatura e all’acquedotto pubblico, sarebbe durato 8 mesi e che sarebbe terminato a marzo e così è stato - afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo - siamo davvero molto soddisfatti che i tempi annunciati siano stati rispettati e ringraziamo Acque per aver svolto nei tempi stabiliti l’intervento assicurando un cantiere mobile attivo 24 ore su 24. Dalla metà della prossima settimana Viale Europa sarà completamente riaperto al transito in entrambi in sensi di marcia e termineranno così i disagi che inevitabilmente quest’opera ha comportato".

"Disagi che adesso saranno ampiamente ripagati - prosegue l’assessore - perché tante famiglie e tante attività potranno usufruire, non appena terminate le opere di collaudo, di servizi pubblici essenziali come quello fognario e idrico e ringraziamo tutti per la responsabilità e la pazienza dimostrate. Come annunciato l’intero viale sarà completamente riasfaltato a cura di Acque per ripristinare ed anzi migliorare il manto stradale di una viabilità molto utilizzata. I lavori di asfaltatura prenderanno il via nella seconda metà del prossimo aprile interessando inizialmente un primo tratto, dalla rotonda di Papao a via dei Masini, per poi continuare su tutto il tratto di Viale Europa interessato dai lavori".

L’intervento per la posa di nuove condotte, che complessivamente si sviluppa lungo un tracciato di 10.247 metri per un investimento di 14 milioni di euro, adesso proseguirà in altre aree del territorio fino a raggiungere il depuratore di Casa del Lupo.

Massimo Stefanini