Viaggio musicale. La musica sposa la solidarietà

C’è ancora tempo e ci sono ancora posti per assistere al concerto in programma venerdì 19 alle ore 21 al “Boccherini“. Musica che sposa la solidarietà vista la raccolta benefica per il progetto “Casa Marta“. Un nobile obiettivo dunque per una struttura che, in ambito sanitario, sarà collegata ad uno dei fiori all’occhiello della sanità pediatrica italiana e non solo, l’ospedale Meyer di Firenze.

"Casa Marta - si legge infatti sul sito Internet della Fondazione che porta il suo nome - sarà il futuro centro di riferimento delle cure palliative pediatriche in Toscana destinato ad accogliere bambini con patologie croniche-complesse per accompagnarli, insieme alle famiglie, nella delicata fase di passaggio dall’ospedalizzazione al ritorno al proprio domicilio".

"L’edificio che ospiterà il futuro Hospice Pediatrico Casa Marta, proprietà della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze - si legge ancora - , viene concesso gratuitamente in uso alla Fondazione Casa Marta che si occuperà del suo completo risanamento, ristrutturazione e riconversione in Struttura Sanitaria altamente specializzata. Il fabbricato, situato in prossimità dell’ospedale Pediatrico Meyer, è disposto su due piani, ha una superficie totale di circa 490 mq ed è circondato da un ampio giardino di circa 930 mq".

Per contribuire al progetto della raccolta fondi destinata a questa nobile causa, il Lions Club Lucca Host, guidato quest’anno dal presidente Enrico Gonnella, organizza per questo motivo – in collaborazione con lo stesso Conservatorio di Musica “Luigi Boccherini“ –, un evento che si terrà nell’Auditorium dell’Istituto, venerdì prossimo alle ore 21.

Ad esibirsi sarà un quartetto d’archi di grande talento in grado di trasportare il pubblico in un viaggio attraverso un repertorio variegato che spazia dai brani classici alle composizioni più moderne.

Sul palco infatti saliranno Lidia Parra Avila (volino), Nancy Parra Avila (violino), Martina Calvano (viola), Fabia Simini (violoncello). Un grande viaggio musicale da Boccherini sino a Morricone. Acquistare il biglietto, al costo di 20 euro, è semplicissimo ed è possibile farlo comodamente da casa collegandosi al link https://bit.ly/4aPIzen e sul sito http://oooh.events.

"Il Lions Club Lucca Host ti aspetta a braccia aperte, pronto a condividere con te un’esperienza unica che resterà per sempre nella tua memoria - si legge in una nota dello stesso Club lucchese - . Non farti sfuggire questa occasione! Ti aspettiamo il 19 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium dell’Istituto Boccherini. Sii parte del cambiamento, sii parte del Lions Club".