Viaggio 4.0 nel Metaverso Visori hi-tech e esperti-guida La Fidapa ‘vola’ nel futuro

Porte aperte al futuro, al mondo virtuale e interconnesso. Un viaggio “interstellare“ nell’evoluzione di internet grazie a Fidapa sezione di Lucca che in collaborazione con Martinelli Luce organizza l’incontro dedicato al Metaverso. Appuntamento da nodo al fazzoletto per domani alle 18 alla sede di Confindustria in piazza Bernardini.

E’ qui che si parlerà di Metaverso, che cos’è, le sue applicazioni, le prospettive che dischiude e quanto questa tecnologia possa migliorare varie esperienze, sia in ambito artistico, in ambito architetturale, in applicazioni biomediche, sport, moda e in tanti altri settori.

“Pare un argomento ostico e imponderabile ma è assolutamente attuale e può avere risvolti importanti anche sul fronte imprenditoriale – spiega Emiliana Martinelli, presidente Fidapa Lucca – L’evoluzione della tecnologia non è mai da sottovalutare per le opportunità che può regalare. Quella di venerdì a Confindustria sarà l’occasione per immergerci realmente all’interno di questa realtà virtuale, con l’ausilio dei visori messi a disposizione per la serata. Sarà il modo per “toccare con mano“ esperienze altrimenti difficili da immaginare e da spiegare“. Saranno guide esperte nel “viaggio“ verso il Metaverso relatori qualificati che potranno spiegare e rispondere alle domande del pubblico: da GilbertoBonelli Ceo e Creatives Directory di Diorama, a Pietro de Pasca production manager di Diorama, Edoardo Di Pietro primo laureato sul Metaverso e Founder Wando Agency, Michele Cornetto docente presso l’Università di Torino che sarà in collegamento web.