Via libera al parcheggio a servizio della scuola di S.Michele di Moriano

È stato approvato in giunta comunale il documento delle alternative progettuali per il nuovo parcheggio per la scuola di San Michele di Moriano. "Si tratta di un'opera che è stata richiesta da tempo dai cittadini la cui realizzazione è in programma per il prossimo anno – afferma l'assessore Nicola Buchignani (nella foto)– dopo l'approvazione di questo documento, che ha analizzato le varie possibilità in campo, si passa alla progettazione definitiva". L'opera è compresa nel piano triennale delle opere pubblica per l'annualità 2025 sarà candidata tra i progetti regionali in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare per un importo di 210mila euro.