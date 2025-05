"L’attenzione all’ambiente? Un atto comunitario"

Per la prima volta sul colle del Cerruglio arriva "Puliamo Montecarlo". Alcuni cittadini, in sinergia con il Comune, si sono mobilitati per tutelare l’ecosistema urbano ed è nata così questa giornata, prevista per il 31 maggio. Saranno coinvolti volontari, associazioni, istituzioni. Gli sponsor sono d’eccezione: Ascit, Reti Ambiente, Acque e una azienda di logistica, la MCS, che fornirà le magliette. Ritrovo alle 8.30 del 31 maggio in piazza Garibaldi da dove si aprtirà per la raccolta dell’immondizia. Ai volontari verranno assegnati guanti, sacchetti Ascit di vari colori per rispettare la differenziata. Il punto di raccolta verrà fissato in piazza D’Armi.

Il trasporto dei materiali sarà a cura della Misericordia e degli Alpini, organizzati nel circolo di San Salvatore e che metteranno a disposizione i loro mezzi per aiutare gli operatori. Particolare attenzione verrà focalizzata sulla sicurezza: le persone saranno sulle strade, quindi tutti dovranno indossare il gilet ad alta visibilità, mentre gruppi di ciclisti dell’associazione Torretta Bike di Porcari e di San Salvatore, provvederanno a rallentare i veicoli di passaggio.

L’iniziativa non si limita alla pur fondamentale funzione della pulizia; infatti, alle 12.30 ritrovo in piazza Garibaldi, con educazione e sensibilizzazione della comunità, in primis e i bambini. Acque donerà borracce riutilizzabili, per incentivare comportamenti sostenibili. L’evento è aperto a tutti, ma per una migliore organizzazione del pranzo e dei gadget, è gradita la preadesione entro il 14 maggio: per informazioni e iscrizioni [email protected]. "Ogni piccolo gesto può influire – spiegano gli organizzatori - perché la salvaguardia del territorio è diventata ormai una priorità assoluta e uniscono le persone per un vero obiettivo comune. Per qusto è necessario unire le forze e contribuire attivamente". Ma.Ste.