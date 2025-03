Via alle iscrizioni per la Lucca Marathon

Ancora un paio di mesi per mettere a punto l’allenamento in vista del campo di prova ufficiale che sarà l’attesissima decima Suncar Honda Lucca Half Marathon, la mezza maratona competitiva sulla distanza di 21,097 chilometri. Data cerchiata in rossa quella di domenica 4 maggio, con partenza sulle mura alle 9, e arrivo in Piazza Napoleone appena rinnovata, dove sarà allestito tutto l’expo della manifestazione. Novità assoluta in questa edizione, Lucca Marathon, annuncia una nuova partnership, quella con Suncar Honda, concessionaria di auto a Lucca e Versilia.

Sono già numerosi i runner che, approfittando delle tariffe più convenienti, si sono iscritti alla mezza maratona e sarà ancora possibile farlo online alla pagina di Endu: www.endu.net/it/events/lucca-half-marathon/ o presso i punti di iscrizione: Marathon Sport Via Sant’Anna 18 55100 Lucca tel. 0583080163; Maratonando di Simone Angelo, via Aurelia Sud tel. 0584928988.

Le iscrizioni chiuderanno on line il primo maggio alle 24. I runner “dell’ultimo minuto” avranno ancora la possibilità di iscriversi presso l’Expo in Piazza Napoleone sabato 3 maggio fino alle 18. Ulteriori informazioni, dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.luccamarathon.it. Sarà riproposto il solito percorso omologato Fidal, che ha riscosso grandi apprezzamenti nella passata edizione, ritenuto più veloce, scorrevole e propedeutico per battere il record dell’1:01:59, fatto nel 2015 dal Keniano Hosea Kisoro Kimeli per gli uomini e 1:14:40 dall’atleta donna Ruandese Claudette Mukasakindi sempre nel solito anno.

Novità assoluta e all’interno della 10^ Suncar Honda Lucca Half Marathon, anche la staffetta. Più precisamente, la prima edizione della staffetta “LHM in 2”, da correre all’interno della mezza maratona di Lucca. Sabato 3 maggio alle 15 arriverà invece “La Lucchesina” alla 14^ Edizione, quest’anno con la propria identità, ma da sempre l’evento dedicato alla famiglia, ma anche agli atleti che vogliono percorrere 10 chilometri.

Le persone potranno camminare o correre per vie, baluardi e spalti, a contatto con eccellenze culturali e paesaggistiche, in una perfetta sinergia fra sport e turismo. Da soli non si va da nessuna parte. Lo sa bene l’Asd Lucca Marathon, che nell’organizzazione della Half Marathon, la Staffetta e della La Lucchesina, può contare sul prezioso supporto dei tantissimi volontari disseminati sui percorsi e ai ristori, che da sempre garantiscono la riuscita delle manifestazioni.

Laura Sartini