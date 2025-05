Via alla vorticosa danza. Ornella di Tondo su Giselle

La storica della danza Ornella Di Tondo sarà protagonista, sabato alle 18 al Teatro San Girolamo, della conferenza dal titolo "Una vorticosa danza (più corsa che danza)". Dal ballet Giselle, ou les Willis (1841) all’opera-ballo di Puccini Le villi (1884) realizzata in occasione di Giselle around Le Villi, lo spettacolo in programma al Giglio in prima nazionale il 17 e 18 maggio.

L’appuntamento di sabato 10 è l’ultimo di una serie di tre speciali momenti studiati per avvicinare il pubblico alle opere in programma nella Stagione Lirica 2024-2025, per conoscere e approfondire questi titoli nelle loro specificità grazie alla mediazione di importanti studiosi, giornalisti, critici musicali e musicisti. Il progetto, denominato “Raccontare l’opera: incontri, approfondimenti e curiosità dal mondo dell’opera”, è curato per il Teatro del Giglio Giacomo Puccini da Francesco Ermini Polacci, critico musicale, musicologo, divulgatore e organizzatore musicale. L’ingresso alla conferenza è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti; al termine sarà servito un aperitivo, con vini gentilmente offerti dalla Tenuta del Buonamico di Montecarlo. In Giselle around Le Villi opera, danza e musica non si limitano a coesistere, ma si scompongono e ricombinano in un linguaggio universale.

Lo spettacolo è infatti frutto di un coraggioso progetto di sperimentazione e ricerca: le due opere Le Villi di Puccini e Giselle di Adam, cui la “nuova” partitura attinge, hanno in comune il soggetto, la giovane età dei compositori e il fatto di essere due importanti incipit nel mondo musicale e nella vita privata dei loro rispettivi autori. Infatti, mentre Giselle è la prima partitura scritta per un balletto, Le Villi è la prima opera che proietta Puccini nel grande mondo operistico. Questo lavoro di fusione operato da Sergio Oliva (che insieme a Silvano Corsi firma adattamento e trascrizioni da Le Villi e Giselle), attraverso l’uso di musiche originali che fungono da raccordo tra le due composizioni, cerca di essenzializzare i principali elementi drammaturgici e musicali, al fine di portare il pubblico a seguire contemporaneamente sia il Balletto che l’Opera lirica.

Ornella Di Tondo ha intrapreso lo studio di pianoforte e canto, e di danza classica e contemporanea, per specializzarsi, a partire dal 1978, nella ricerca e nell’esecuzione delle danze tradizionali italiane e di altri paesi europei ed extraeuropei, e nella ricostruzione e nell’interpretazione della danza dei secoli XV-XIX.