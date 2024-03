Via al tour nei paesi e nelle frazioni. Lucia Morelli presenta "Fare Barga"

"Fare Barga" per un cambiamento necessario; dando innanzitutto spazio a tutte le voci e trasformando le parole in fatti. Tutto questo secondo Lucia Morelli, candidata a sindaco a Barga, attraverso una lista civica che vuole portare avanti un’esperienza concreta di cittadinanza attiva.

Così ieri mattina a Fornaci, quando la Morelli si è presentata ufficialmente alla popolazione con un incontro svoltosi al pub "Seventh Heaven". "Fare Barga" è il nome della sua lista, una lista civica, ma che ha ricevuto in primis l’appoggio, la spinta ed il sostegno convinto dei partiti di centrodestra, rappresentati peraltro alla presentazione tra gli altri dal sindaco di Lucca, Mario Pardini che ha salutato la candidata a sindaco, dal sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, che Morelli ha particolarmente ringraziato per averla incoraggiata a questa scelta, e dal segretario provinciale della Lega, Riccardo Cavirani. Per la sua presentazione è arrivato anche il saluto dell’Onorevole Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia.

Introdotta da Francesco Tomei, suo amico e collaboratore in diverse iniziative culturali, ha sottolineato che la sua lista vuole essere un’esperienza di cittadinanza attiva con una nuova visione legata appunto al fare, da qui il nome della lista, pensando alla comunità, con un programma elettorale da scrivere unendo le proprie idee a quelle del territorio e per questo inizierà dai prossimi giorni una serie di incontri, un percorso di ascolto che inizierà martedì alle 18.30 con un incontro con i giovani di Fornaci e poi il 21 marzo con un incontro alle 18.30 con il paese di Mologno per poi proseguire il percorso anche nelle altre frazioni.

Tra i ringraziamenti di Lucia Morelli anche quello a Simone Simonini ed a Carlo Vivarelli che ha rinunciato alla sua candidatura a sindaco di Barga per appoggiarla, ed anche come detto a Michele Giannini che per primo, ha detto, ha creduto in lei.

Luca Galeotti