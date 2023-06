Via ai lavori a S.Michele di Moriano e S.Cassiano: la mappa dei cantieri

Chiuse le scuole per le vacanze estive, si aprono i cantieri. Il primo a partire è stato quello alla scuola primaria di San Michele di Moriano, dove per un costo di 250.000 euro, si dovrà rifare il tetto e isolare il sottotetto dal punto di vista termico. Saranno inoltre rifatte le facciate, i marciapiedi e la recinzione esterna.

In questi giorni sono iniziati anche gli interventi di manutenzione alla scuola primaria “Piaggia“ di San Cassiano a Vico, dove si stanno riparando alcuni infissi dalle infiltrazioni, imbiancando le aule e l’ingresso e sostituendo 3 bagni alla turca. In corso anche tutta una serie di interventi alla primaria “Giusti“ e all’asilo nido “Scoiattolo“. “Quello della sistemazione dei servizi igienici nelle scuole - spiega l’assessore all’Edilizia scolastica, Simona Testaferrata - è un percorso programmatico e progressivo: in particolare questa estate andremo a smantellare in molte scuole i bagni alla turca, sostituendoli con altrettanti wc”.

A luglio alla scuola primaria “Nieri“ si rifaranno i pavimenti delle aule per un importo di oltre 86mila euro, alla secondaria “Buonarroti“ di Ponte a Moriano si sistemerà la pavimentazione della palestra. Lo stesso intervento è previsto anche alla palestra della scuola primaria “Martini“ di San Marco e a quella della scuola di Santa Maria a Colle. Il complesso scuola primaria “Pascoli“ e infanzia “Giardino“, in centro, sarà interessato da un intervento strutturale e da un intervento di adeguamento alle normative antincendio (400mila euro), come anche la primaria di Nave (oltre 40mila euro) e la “Da Vinci“ di San Concordio. Alla primaria “Alighieri“ verrà effettuato un lavoro per il miglioramento igienico sanitario, sarà ricavato un laboratorio e consolidato il tetto (99.000 euro). Intervento anche al tetto della scuola primaria di Sorbano e alla primaria di Sant’Alessio partiranno invece i lavori di adeguamento per l’apertura della nuova sezione. Alla scuola di Saltocchio sarà sostituita la caldaia, come anche alla “Da Vinci“. Alla “Giusti“ di S.Anna sarà rifatto l’impianto di riscaldamento.