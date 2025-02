Via agli incontri formativi. Dal graphic novel al manga

Al via un ciclo di quattro incontri formativi per bibliotecari, educatori e operatori culturali incentrato sul tema del fumetto. Parte giovedì 13 febbraio, con il primo appuntamento dedicato al linguaggio del fumetto, il corso "Sulle nuvole. Dal graphic novel al manga" a cura di Hamelin. Tutti gli incontri del corso si terranno dalle ore 16.00 alle 18.30.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: [email protected]. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a [email protected] entro e non oltre martedì 11 febbraio. L’iniziativa rientra nel progetto della Rete Bibliotecaria Lucchese - coordinato dall’Unione Comuni Garfagnana, in qualità di Ente con funzioni delegate per la promozione della lettura su tutto il territorio della Provincia di Lucca. Il corso si terrà in presenza presso l’Antica Armeria all’interno di Palazzo Ducale.

Dino Magistrelli