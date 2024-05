Verso le elezioni amministrative di giugno. I numeri dei Comuni al voto nel territorio

L’8 e il 9 giugno prossimi si voterà in tre Comuni su cinque della Piana. A partire da quello più esteso territorialmente e più popoloso, tanto da annoverare il titolo di "Città" di Capannori. Poi i due più piccoli , come Montecarlo e Villa Basilica. Una curiosità. In tutte e tre le realtà in cui si andrà al voto, c’è già una sentenza: ci saranno tre sindaci diversi da quelli attuali. A Capannori Luca Menesini (in lista a sostegno del candidato sindaco Del Chiaro che se la dovrà vedere con Paolo Rontani, centrodestra e Nicoletta Gini, Capannori Popolare) ha terminato il secondo mandato. A Montecarlo Federico Carrara ha rinunciato per motivi personali e di lavoro dopo appena un mandato e lascerà spazio al vice Marzia Bassini, in giunta da anni ma alla sua prima corsa per diventare primo cittadino. Se la vedrà con il candidato di centrosinistra Francesco Capocchi.

Se la Bassini diventasse sindaco, eguaglierebbe la sorella Nicoletta, prima donna sindaco nella Piana, a Montecarlo dal 1990 al 1992. Lascia dopo un solo mandato anche Elisa Anelli a Villa Basilica. Anche qui nell’agone per il centrosinistra il vice Ballini, già sindaco prima della Anelli. Tre liste, per il centrodestra Andrea Pelosi e poi Camilla Corti. Tre candidati a Villa Basilica, circa mille abitanti, quanti quelli a Capannori, 46 mila residenti.