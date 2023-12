Verso le amministrative. Ecco il Popolo della Famiglia

Il Popolo della Famiglia parteciperà alle elezioni amministrative di Capannori del prossimo giugno, così come alle Europee . La conferma arriva dalla coordinatrice Ilaria Giurlani (foto), di ritorno, insieme ad altri mili tanti, dall’Assemblea Nazionale a Pomezia, Roma, svoltasi nei giorni scorsi. Con un voto politico di tutti i delegati, il partito ha confermato la presenza come Popolo della Famiglia alle elezioni amministrative ed europee del 9 giugno. "Anche nella nostra provincia - ribadisce Ilaria Giurlani - i militanti si adopereranno per garantire l’esistenza del simbolo del Popolo della Famiglia sulle schede elettorali, sicuramente nel Comune di Capannori, ma molto probabilmente anche in altri". Il movimento è sempre aperto ad alleanze e collaborazioni, senza ammainare la sua chiara identità.

Nel primo semestre 2024 partirà anche la raccolta firme per una proposta di legge articolata che unisca reddito di maternità, lotta per il diritto alla vita e sostegno ai sofferenti, tre dei punti cardine del programma del movimento. Rimane da stabilire se lo farà con un proprio candidato sindaco.

Ricordiamo che al momento, a sei mesi dall’appuntamento con le urne, ci sono già due schieramenti pronti alla competizione elettorale: nell’area civica "Capannori cambia" che, come si deduce dal nome, sarà avversaria di chi governa attualmente, con possibile candidato l’ex consigliere Udc Paolo Rontani; poi la lista "Terre di Capannori", che sosterrà il centrodestra all’interno del quale bisognerà capire cosa faranno i partiti. Il centrosinistra sta completando il suo percorso con Giordano Del Chiaro in pole position, Serena Frediani e Matteo Francesconi a ridosso.

Massimo Stefanini