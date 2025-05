Versilia: temporaneo divieto di balneazione a Focette

Pietrasanta (Lucca), 6 maggio 2025 – Temporaneo divieto di balneazione a Focette, in Versilia. Questo pomeriggio il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti, ha firmato un’ordinanza a riguardo. "Si tratta – ha spiegato il sindaco, – di uno strascico evidente e inevitabile della pesante ondata di maltempo che ha colpito anche la nostra zona a metà aprile e che è culminata nelle numerose frane che hanno riversato nei corsi d'acqua i materiali scivolati dai versanti. Tutto questo ha provocato malfunzionamenti anche gravi, per quanto temporanei, nella rete idrica e fognaria e costretto anche i gestori dei servizi ad attività di prima emergenza per contenere o riparare subito i danni. Era quasi scontato, dunque, che in queste condizioni le analisi delle acque restituissero valori microbiologici superiori al limite consentito e che le anomalie si risolvessero gradualmente, con lo stabilizzarsi della situazione". Quella di Focette e' l'unica "non idoneità'" segnalata da Arpat sul territorio del comune di Pietrasanta, in un punto di campionamento che, peraltro, negli ultimi anni non ha mai registrato sforamenti; inoltre, uno dei due parametri che avevano superato i "livelli di guardia" risulta ampiamente rientrato nella norma già da diversi giorni. L'amministrazione comunale ha chiesto all'agenzia regionale l'esecuzione delle controanalisi.