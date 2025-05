Passi a mare chiusi di notte. Il sindaco firma l’ordinanza. Varchi off-limits vicino ai locali

L’obiettivo è quello che viene perseguito da ormai sette anni: scongiurare l’incursione notturna negli stabilimenti balneari e il corollario fatto di schiamazzi, sporcizia e vandalismi, fino ai danneggiamenti veri e propri. Sono queste le ragioni dell’ordinanza, firmata ieri, con cui il sindaco Alberto Giovannetti ha disposto la chiusura di quindici passi a mare da venerdì a domenica, dalle 21,30 alle 8. Il provvedimento, adottato la prima volta nel 2019, scatterà da domani fino al 30 settembre e riguarderà i varchi che confinano con discoteche e locali notturni, cioè le principali "fonti" delle scorribande notturne in spiaggia.

Era stato il "Consorzio mare Versilia" di Marina di Pietrasanta, lunedì scorso, a chiedere il rilascio dell’ordinanza "in un’ottica di prevenzione di fenomeni di vandalismo – recita il dispositivo – che sono più frequenti nelle ore notturne e in vicinanza dei locali notturni presenti sul litorale. Fenomeni che portano con sé anche situazioni di disturbo della quiete pubblica". "Il disturbo – ricorda il presidente del consorzio Francesco Verona (nella foto) – ha ricadute anche su coloro che abitano o che accedono nelle ore notturne alle abitazioni dirimpettaie, pertanto è necessario anche tutelare la quiete e il riposo di cittadini e turisti. Com’è andata in tutti questi anni? L’ordinanza non è risolutiva al 100%, ma ci ripara molto dagli attacchi, specialmente nelle zone dove ci sono le discoteche. Per rendere il servizio più completo interveniamo noi con la sorveglianza privata, suddivisi per gruppi di concessionari. Il fenomeno degli accessi in spiaggia aveva avuto un picco nell’estate 2020 e 2021, a causa dei locali chiusi e il divieto di assembramento per l’emergenza Covid, ma poi la situazione si è regolarizzata ed è meno problematica rispetto al passato".

Ecco i quindici passi a mare che da domani a domenica, e così via fino al 30 settembre, saranno off-limits di notte: passo di via Italia (tra i bagni Il Pescatore e La Bussola), via Cavour (tra La Bussola e Il Barattolo-Ostras), piazza Bernardini (tra il 90° Minuto e il Sorrento), via Dalmazia (tra il Sorrento e lo Stella 83), via Ariosto (tra il Palazzo della Spiaggia e il Lido), via Savoia (tra il Biondetti e l’Aeolus), via Arezzo (tra lo Zara e il Nettuno Alba), via Tagliamento (tra il Marzocco e il Luciano), via da Vinci (tra il Roma Garden e il Tropicana), via Puccini (tra il Biancamano e il Sorriso), piazza America (tra il Firenze e l’Italia), via Ricasoli (tra il Soleado e il Faruk), via don Bosco (tra il Firenze e La Versiliana-ex Amici Miei), viale Apua (tra il Coluccini e il Lido di Destro) e via Pasubio (tra il Chimera e il Patrizia).

d.m.