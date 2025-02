Verità “Forte e Chiara“. La Francini si racconta tra ricordi e ironia

In cartellone al Teatro dei Differenti di Barga, per venerdì 7 febbraio alle 21 Chiara Francini con il suo “Forte e Chiara“. Uno spettacolo che è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa.

Venerdì 14 marzo invece andrà in scena “A Mirror“, uno spettacolo falso e non autorizzato di Sam Holcroft, con Ninni Bruschetta, Carlo De Ruggieri e Alessandro Tiberi, per la regia di Giancarlo Nicoletti. Qual è il confine fra politica, potere e arte? Siamo veramente liberi da qualsiasi forma di censura? I politici possono condizionare la libertà di espressione? E il pubblico ha bisogno di sentirsi dire la verità o una bugia? Con un meccanismo geniale, esilarante e imprevedibile di teatro-nel-teatro – a metà fra Pirandello, i grandi autori distopici e Rumori fuori scena – A Mirror è il nuovo testo di Sam Holcroft, che ha avuto un enorme successo nel West End londinese.