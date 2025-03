Verità e falsi miti sul nostro cervello. Da Imt assaggi di neuroscienza

Settanta liceali provenienti da Viterbo, sotto la guida di alcuni ricercatori e dottorandi della Scuola IMT, hanno partecipato ai laboratori “Assaggi di neuroscienze per ragazzi curiosi” nell’ambito della “Settimana del cervello 2025”.

Obiettivo dell’evento, che rientra nel percorso che il Liceo Buratti di Viterbo sta portando avanti con il progetto “Neuroscienze a scuola”, era quello di avvicinare i ragazzi a concetti quali tracciamento oculare e attenzione, illusioni percettive, utilizzo di strumentazioni quali la risonanza magnetica funzionale ed elettroencefalogramma, interfacce cervello-computer, ma anche far luce sui falsi miti che ancora ruotano attorno al funzionamento del cervello, come quello che vedrebbe il suo utilizzo da parte dell’essere umano limitato al 2% delle effettive potenzialità.

“Come ormai da diversi anni a questa parte - spiega Davide Bottari, ricercatore in Neuroscienze cognitive alla Scuola IMT, - la settimana del cervello è la nostra occasione per avvicinare le discipline che studiano il cervello al grande pubblico e per condividere la nostra passione per la ricerca. Con le attività laboratoriali abbiamo esplorato le tecniche che utilizziamo per “vedere” il funzionamento del cervello, l’organo più misterioso dell’essere umano, avvicinando gli studenti alla ricerca condotta dalla Scuola IMT in ambito neuroscientifico”.

Alla realizzazione dei laboratori ha contributo Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’innovazione di frontiera, che ha supportato l’edizione 2025 della Settimana del Cervello alla Scuola IMT. Laura Li Puma, responsabile Applied Research and Innovation Hubs di Intesa Sanpaolo Innovation Center ha evidenziato gli obiettivi comuni in termini di sostenibilità e di preparazione alle sfide del futuro. A causa dell’allerta meteo l’evento conclusivo della “Settimana del cervello“ previsto per ieri con i professori Domenico Prattichizzo e Simone Rossi, è stato annullato.