Venerus Power Trio inaugura “Anniversario in concerto 2025“

LUCCALa Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca inaugura l’edizione 2025 di Anniversario in Concerto, il doppio appuntamento musicale che celebra la riapertura del Complesso Conventuale di San Francesco, con un evento esclusivo: Venerus, una delle voci più innovative della scena musicale italiana, si esibirà venerdì 13 giugno alle 21 nella Chiesa di San Francesco. Il concerto, realizzato con la collaborazione di con WØM fest, pensato per un pubblico giovane e curioso, offrirà un set acustico intimo, capace di mettere al centro la sua scrittura e il dialogo diretto con gli ascoltatori.

Autore, produttore e polistrumentista, Andrea Venerus o semplicemente Venerus, classe 1992, nato a San Siro, Milano, ha saputo creare un linguaggio sonoro unico, fondendo soul, elettronica, psichedelia e canzone d’autore. Dopo gli esordi a Londra, ha pubblicato A che punto è la notte (2018) e l’acclamato Magica Musica (2021), certificato disco d’oro. La sua collaborazione con Gemitaiz e Franco126 in Senza di me è diventata un classico della nuova musica italiana (triplo platino). A Lucca porterà anche brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico, Ti Penso, uscito nell’aprile 2025 per Asian Fake / EMI Records.

L’ingresso al concerto è gratuito, con prenotazione obbligatoria disponibile a partire dalle ore 12 di martedì 10 giugno su www.fondazionecarilucca.it.

Dopo l’apertura con Venerus, Anniversario in Concerto proseguirà domenica 29 giugno, sempre alle 21, con un appuntamento dedicato alla grande musica classica. Sul palco salirà la Wiener Concert-Verein, prestigiosa formazione viennese, che interpreterà un programma interamente dedicato a Johann Strauss, nel bicentenario della sua nascita (1825–1899). Due serate, due mondi musicali, un unico spazio capace di accoglierli entrambi: la Chiesa di San Francesco.