“Venerdì Santo, giorno di contemplazione“

Anche quest’anno la Parrocchia del Centro Storico (nella foto don Lucio Malanca) e la chiesa Cattedrale vogliono sottolineare, nella ricchezza del triduo Pasquale, il Venerdì santo come giorno di preghiera, contemplazione, meditazione e al tempo stesso, “occasione per riflettere su un una tappa decisiva della nostra Salvezza, osservandola da prospettive diverse, utilizzando il silenzio, la preghiera, la partecipazione alla liturgia, ma anche l’arte e la musica, insieme alla poesia e alla parola dell’uomo“. Il percorso inizierà alle 9 nella Chiesa di San Giusto con le Lodi Mattutine, alle 12 in San Michele, alle 15 in San Paolino. Alle 15.30 la “processione del Venerdì Santo della Arciconfraternita della Misericordia di Lucca”, partenza dalla chiesa del Salvatore (piazza della Misericordia) e rientro per le 16.15. Ore 16 chiesa di Santa Maria Forisportam “Narrazione e musica per la Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo“, Sacra rappresentazione per il venerdì santo a cura dell’Associazione Animando. Ore 18.30 nella Chiesa Cattedrale liturgia della Passione del Signore e Adorazione della croce, presieduta dall’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti. Ore 20.30 la via Crucis dalla Cattedrale, alle 20.30 e poi conclusione nella basilica di san Frediano con l’esposizione, l’adorazione e la benedizione con la reliquia del preziosissimo sangue di Gesù. Il percorso sarà fatto in ogni condizione di tempo.