Varchi ZTL di Piazza Santa Maria a Lucca, Problemi Tecnici e 'Liberi Tutti!'

I varchi alla ztl di piazza Santa Maria non funzionano: lo afferma in una nota il Comitato Vivere il Centro Storico e da Palazzo Orsetti confermano esserci un problema tecnico che, si spera, sia in via di risoluzione.

"Relativamente ai Varchi di piazza Santa Maria – si legge in una nota del Comitato indirizzata all’assessore Buchignani – abbiamo rilevato che il monitor degli stessi è spento da almeno sabato pomeriggio continua ad esserlo tuttora. Per questo motivo, anche se il sistema di rilevamento continuasse a funzionare, le sanzioni eventualmente emesse non avrebbero alcun valore e che quindi la situazione attuale coincide con un: liberi tutti! Dopo aver segnalato il fatto alla Polizia Municipale ci è stato detto che la circostanza era già stata segnalata alla ditta incaricata della manutenzione, ma visto che il problema è tuttora presente, ciò significa che qualcosa a livello di contratto non funziona, per cui le richiediamo di voler gentilmente provvedere a risolvere la situazione nell’ambito delle sue funzioni, sia per quanto riguarda la situazione contingente, sia per quanto riguarda la stipula di un contratto efficace con la ditta di manutenzione, in modo che vengano garantite le riparazioni alla rete dei varchi telematici in tempi di poche ore. Ci auguriamo una pronta soluzione del problema e, se non chiediamo troppo, un sollecito riscontro alla presente. Non comprendiamo se ciò sia dovuto ad un guasto oppure ad una sua precisa volontà, visto che da quando lei ha assunto la carica ha dichiarato alcuni cambiamenti in merito alla rete di varchi telematici che la renderanno più vulnerabile".

Da Palazzo Orsetti precisano che si tratta di un guasto (non è peraltro il primo) e che la ditta vincitrice dell’appalto per le telecamere è già stata attivata: nessuna scelta dell’amministrazione, in sostanza, volta a ridurre la presenza delle telecamere nella ztl.