Vannino Chiti presenta la sua ricetta per “Dare un’anima alla sinistra“

Venerdì 22 marzo, alle ore 16.30, si terrà a Palazzo Ducale a Lucca (Sala del Trono), la presentazione pubblica dell’ultimo libro di Vannino Chiti, “Dare un’anima alla sinistra. Idee per un cambiamento profondo“ (Guerini e Associati, Milano 2023). L’iniziativa è organizzata dalla sezione lucchese della Società Filosofica italiana in collaborazione con la Provincia di Lucca, all’interno del ciclo di incontri 2024 dedicati alla Filosofia civile italiana, con seminari dedicati sia agli autori classici che al dibattito etico-politico contemporaneo.

Chiti, filosofo di formazione, già presidente della Regione Toscana, ministro e vicepresidente del Senato, nonché neo eletto presidente dell’Istituto storico toscano della resistenza e dell’età contemporanea, in questo libro fa il punto sui grandi temi che animano il dibattito etico-politico contemporaneo. Dal lavoro ai diritti civili e sociali fino all’antifascismo, dalla crisi della democrazia nel mondo al “capitalismo della sorveglianza”, all’intelligenza artificiale, dalla guerra al rinnovo della classe dirigente in Italia e al ruolo dei giovani in politica.

Un volume originale, ricco di dati storici e di motivi teorici su cui riflettere. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, il dibattito sarà introdotto dalla professoressa Giovanna Miglio, vicepresidente della sezione lucchese della Società Filosofica italiana. Discutono con l’Autore il professor Riccardo Roni, docente universitario di Filosofia e presidente della sezione lucchese della Società Filosofica italiana ed Enrico Rossi, già presidente della Regione Toscana.