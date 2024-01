Vanessa Scalera domani incontra il pubblico del foyer dei “Differenti“

Domani alle ore 19.15, prima di salire sul palco, il cast artistico dello spettacolo La sorella migliore, con Vanessa Scalera incontrerà nel foyer del Teatro dei Differenti il suo pubblico per parlare di teatro e società. Modera l’incontro Francesco Tomei che da anni cura la diretta social del teatro attraverso il progetto, Teatronline, che si propone di mettere al centro il pubblico che si racconta in relazione ai temi sociali degli spettacoli della stagione di prosa del Teatro dei Differenti di Barga programmata e promossa da Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Barga.

Teatronline è un progetto curato da Francesco Tomei che propone videointerviste ai protagonisti della stagione di prosa del Teatro dei Differenti, talk show live nei quali gli artisti incontrano il pubblico nel foyer e quest’anno, per la prima volta, il progetto è in diretta su Spotify con una nuova trasmissione podcast pensata appositamente per creare uno spazio per la libera espressione delle nuove generazioni.

A Barga il progetto coinvolge attivamente più di cento studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” e dell’Istituto Superiore di Istruzione di Barga, che, attraverso corsi di formazione organizzati presso gli istituti scolastici hanno la possibilità di raccontarsi nel nuovo format, su Spotify, Differenti. Teatro e Società raccontata dai giovani, scrivendo e registrando con le proprie voci le trasmissioni.

Differenti parla di teatro e società da un insolito e privilegiato punto di vista, dando voce ai bambini e ai ragazzi. Il primo episodio si intitola La musica delle emozioni. In questa prima puntata scopriremo come la musica può essere strumento di educazione affettiva alle emozioni, a partire da quella di un’eccellenza italiana, il Maestro Giacomo Puccini.