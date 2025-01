Vandali ai giardini pubblici: “Non ci sentiamo sicuri”

Lucca, 26 gennaio 2025 – “Non ci sentiamo sicuri, non si può andare avanti così”. Arriva una segnalazione da parte di un cittadino di via Nottolini, spaventato per quello che è costretto a subire quasi ogni notte. Più che movida, si tratta proprio di degrado, di un problema che difficilmente potrebbe risolversi senza un intervento concreto. “Anche oggi - racconta il cittadino, che ha scelto di rimanere anonimo per paura di eventuali ripercussioni -, ci siamo svegliati e il giardinetto di via Nottolini era completamente vandalizzato, una cosa davvero inaccettabile”. Il problema, come sottolineato, non è certo una novità, anzi sta diventando una spiacevole abitudine.

“Succede sempre più frequentemente - continua -. La sera, anche nei giorni infrasettimanali, arriva un gruppo di ragazzi con delle macchine molto rumorosamente. Inizialmente si mettono sulla staccionata a bere e urlare, poi accendono gli stereo a volumi altissimi. Più tardi, quando sono probabilmente ubriachi, iniziano a spaccare tutto. A partire dalla stessa staccionata, che più volte è stata riparata, ma purtroppo non serve a niente. Stavolta però sono andati davvero oltre. Sono entrati nella zona del parco giochi, dove solitamente ci sono i bambini, con le macchine. Si sono messi a fare le sgommate, le gare. Stamattina c’erano tutti i solchi, il prato era completamente distrutto”.

Abbiamo deciso di renderci conto con i nostri occhi della situazione al giardino di via Nottolini, ed effettivamente sembrava tutto fuorché uno spazio dove i bambini possono giocare liberi e senza preoccupazioni. I profondi solchi delle ruote che tagliavano in lungo e in largo la zona verde, la staccionata completamente divelta e anche i giochi molto danneggiati. Una situazione da tenere sotto controllo, vista la zona molto abitata, con tanti palazzi che affacciano proprio sull’area verde.

“Oltre a una questione di decoro - conclude il residente -, è proprio la sicurezza che sta venendo meno. Nessuno controlla mai, non ci sono telecamere, e queste persone si sentono sempre liberi di fare quello che vogliono e agire indisturbati. Non sappiamo se sia collegato, ma sono aumentati anche i furti. Abbiamo segnalato più volte alle autorità, ma diventa anche complicato intervenire, passano i giorni e non cambia niente. Siamo sinceramente stanchi”.