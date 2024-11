Valzer in Consiglio Comunale. Esce Andreotti, dentro Del Prete

Avvicendamento in consiglio comunale a Porcari, ufficializzato nella seduta di mercoledì sera. Esce dalla massima assemblea cittadina il giovanissimo Tommaso Andreotti e gli subentra, come consigliere, l’esperto Lori Del Prete, già assessore in passato. La motivazione del cambio l’ha spiegata il sindaco, Leonardo Fornaciari, oltre allo stesso Andreotti, durante la seduta. "Tommaso Andreotti era con noi dal 2022, con le deleghe alle politiche giovanili ma adesso sta diventando un vero e proprio musicista. Quella che era una passione si sta giustamente trasformando in un mestiere, una occupazione professionale stabile e costante. E gli impegni sia di studio che di concertistica – prosegue il primo cittadino - non gli permettevano più di seguire i lavori del consiglio comunale come lui avrebbe voluto. Ha deciso quindi, in modo responsabile, di farsi da parte e da oggi ha reso disponibile il suo posto di consigliere. Ringrazio veramente Tommaso per il coraggio che ha avuto a sostenere insieme a tutti noi la campagna elettorale e il suo ruolo in consiglio e nella commissione urbanistica. Auguriamo a Tommaso tante soddisfazioni per il suo futuro e di poterlo vedere su palcoscenici sempre più importanti. Al tempo stesso diamo quindi allora il benvenuto a Lori Del Prete che diventa consigliere comunale e membro della Commissione Urbanistica. Del Prete non ha certo bisogno di molte presentazioni su questo tema visto che ha notevole esperienza amministrativa avendo già ricoperto in passato il ruolo di assessore. Lori potrà quindi mettere a disposizione di Porcari il suo bagaglio di competenze, capacità e idee".

Fin qui Fornaciari il quale, nei prossimi giorni, valuterà se e quando assegnare al neo entrato le stesse deleghe di Andreotti oppure altre. Del Prete è stato assessore con il sindaco Alberto Baccini, ideando e portando avanti varie iniziative interessanti sui libri, ad esempio "Giri di parole", la possibilità di prendere un volume e di lasciarne un altro in un apposito corner nel palazzo municipale. Si ricorda anche l’organizzazione della tavola rotonda "La difesa dei libri in una società di immagini", tema sempre attuale per come si sta sviluppando la società.

Massimo Stefanini