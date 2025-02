Valmet aiuta a salvare vite. Donati manichini e defibrillatori per i corsi della Ungaretti onlus

Valmet TissueConverting spa donerà 10 manichini CPR, 10 defibrillatori trainer e 1 manichino baby Cpr all’Associazione di Volontariato Mirco Ungaretti di Capannori. Un gesto solidale che segue ai corsi di formazione BLSD (Basic Life Support with Defibrillator) organizzati per la squadra di emergenza dell’azienda, che annovera anche il collega Stefano Ungaretti – Maintenance Engineer dipendente dal 2003 e recentemente insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.

Samppa Ahmaniemi - Vice President, Tissue Converting BU, ha sempre dimostrato un forte impegno verso le tematiche sociali, in particolare quelle legate alla prevenzione. Grazie a questo impegno, Ahmaniemi ha promosso insieme al team Hse questa iniziativa, consapevole dell’importanza di sensibilizzare la comunità e di garantire una formazione adeguata in ambito rianimazione e prevenzione sia all’interno dell’azienda che nella comunità. La donazione di questi strumenti sarà destinata a 10 docenti istruttori Blsd delle scuole della provincia, rappresentando un passo concreto per diffondere la cultura del primo soccorso e della prevenzione dagli incidenti.

L’obiettivo principale dell’Associazione Mirco Ungaretti Odv è insegnare le manovre di rianimazione cardiopolmonare all’interno delle scuole, non solo grazie all’intervento dei volontari, ma formando in prima persona i docenti affinché diventino veri e propri portavoce di questo fondamentale messaggio culturale rivolto agli studenti. Un approccio concreto.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’azienda per la possibilità offerta alla mia associazione di volontariato – così Ungaretti – Un grazie speciale anche a Mauro Ginesi, Hse Manager, Stefano Romei e Patrizia Fagiolini, Hse specialists, da sempre in prima linea nella promozione della prevenzione”.

L.S.