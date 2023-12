Valle dei presepi. Gli eventi del Natale

Natale alla Valle dei Presepi: un fine settimana di magia e sacralità! Si avvicina il Natale e sono molti gli appuntamenti per il weekend proposti dalla settima edizione della Valle dei Presepi, iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio per la valroizzazione del territorio. A Bagni di Lucca domenica 24 dicembre si terrà il Veglione di Natale al Casinò Municipale a Ponte a Serraglio, a cura dell’Associazione Proloco Bagni di Lucca. A Barga appuntamento sabato 23 dicembre con il tradizionale presepe vivente, allestito nel centro storico, mentre a Fornaci di Barga torna il Christmas Village, mentre a Pegnana, tutte le domeniche, la Befana accoglierà i bambini e le loro famiglie nella sua casa dalle 14.

A Borgo a Mozzano triplo appuntamento per sabato 23 dicembre: dalle 21 a Partigliano appuntamento con la 40esima Festa sotto l’albero mentre, dalle 18 alla chiesa di Anchiano, si terrà la Natività Vivente, a cura dell’Associazione Arco. Spazio alla musica infine alle 21, a Borgo a Mozzano, con il Concerto di Natale della Merciful Band. A Piegaio è sempre presente l’allestimento curato dall’associazione Chi c’è c’è, e a Convalle Guidi Giusti il presepe permanente in Selva di Mela. E ancora: a Colognora di Pescaglia, visitabile il presepe al Museo del Castagano. Per il programma completo consultare la pagina Facebook "La Valle dei Presepi".

Marco Nicoli