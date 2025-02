Addio a Valentina Agostini, aveva soltanto 28 anni

Barga (Lucca), 17 febbraio 2025 – Lutto a Barga per una tragedia che ha turbato l’intera comunità, la scomparsa di Valentina Agostini. Una vita spezzata a soli 28 anni dopo una lunga lotta contro una malattia. Valentina, laureata in ingegneria energetica, l’aveva affrontata con coraggio e ne parlava anche sulle sue pagine social e in eventi pubblici, promuovendo iniziative di raccolta fondi per la ricerca contro i tumori e sensibilizzando le donne sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici.

La salma si trova esposta all’ospedale di Barga. Il funerale sarà celebrato domani 18 febbraio, alle 15, nella Chiesa del Sacro Cuore di Barga. Dopo le esequie la salma proseguirà per il tempio crematorio di Pisa. Valentina lascia il padre Roberto, la madre Jana e la sorella Nicoletta e le tante persone che la conoscevano e le volevano bene. Per le esequie la famiglia non chiede fiori ma offerte alle associazioni AIRC e “Il Ritrovo di Roberta”.