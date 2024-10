Mobilità green. Da Lucca partito il primo vagone dedicato alle bici

Lucca, 13 ottobre 2024 – Nonostante lo sciopero nazionale indetto dai dipendenti di Trenitalia, ieri alla stazione di Lucca - in modo particolare per gli appassionati delle due ruote - è stata una giornata davvero speciale: è stato inaugurato, infatti, il primo vagone della Regione Toscana dedicato esclusivamente al trasporto delle biciclette.

La carrozza verde con la scritta “Tutto bici”, è stata collegata in testa al treno locale Lucca-Viareggio che è partito alle 14,30 eccezionalmente dal binario 1. Ad attenderlo, oltre all’assessore regionale ai trasporti e alla mobilità Stefano Baccelli, anche un bel gruppo di ciclisti della Fiab Toscana (Federazione italiana ambiente e bicicletta) che non ha saputo resistere a inaugurare il primo viaggio.

“Si tratta di un progetto concreto - ha commentato l’assessore Stefano Baccelli - che ci permetterà in futuro di utilizzare il treno combinato con le nostre piste ciclo-pedonali: penso in particolare alla Ciclovia Tirrenica che una volta completata si tratterà di mille chilometri da Roma fino al confine della Francia, o la stessa Ciclabile Puccini, 35 chilometri di cui stiamo progettando il tratto dal Lago di Massaciuccoli alla casa del maestro Puccini”.

“La possibilità di utilizzare questo treno e poter scegliere poi di fruire delle nostre piste ciclabili, tredici quelle di interesse regionale - prosegue Baccelli - credo che sia un’occasione storica”. A cambiare lo stile di mobilità, secondo l’assessore Baccelli, anche le nuove Ebike, ovvero le biciclette a pedalata assistita.

“Le biciclette ormai non sono più utilizzate esclusivamente nel transito cittadino - ha concluso l’assessore - in molti casi sono diventate un’alternativa al veicolo privato. Congiungere quindi l’utilizzo della bicicletta con quello del treno è una scelta giusta e decisamente innovativa”. Il gruppo ha raggiunto sulla nuova carrozza la città di Viareggio, dove - durante il pomeriggio - si è tenuto un convegno dal titolo “Rigenerazione urbana e ciclovie: verso una Toscana sostenibile”.

All’incontro, al quale hanno partecipato numerosi autorià locali, è stato fatto il punto sulla mobilità sostenibile e le ciclovie come motore di sviluppo del cicloturismo e degli spostamenti urbani. Oggi, inoltre, il gruppo Fiab sarà impegnato in una piacevole 73 chilometri lungo il tracciato della Ciclovia Tirrenica e Francigena passando per Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, fino ad arrivare a Marina di Massa.

Giulia Prete