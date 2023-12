Urtata dal rimorchio di un camion. Donna in gravi condizioni

Gravissimo incidente ieri sera alle 18.45 in via Catalani, a Sant’Anna, all’altezza del civico 148.

Da una prima ricostruzione una donna del 1979, residente a Capannori, sarebbe entrata in contatto con il rimorchio di un camion, per poi venire trascinata e sbalzata per diversi metri, finendo a sbattere contro un pannello della segnaletica stradale. Sul posto è tempestivamente intervenuto il personale del 118, con la donna che ha riportato un politrauma e in gravi condizioni ma cosciente è stata trasportata all’ospedale San Luca in codice rosso.

Ancora da capire se la donna fosse in bicicletta al momento dell’incidente. Sembrerebbe, inoltre, che il conducente del mezzo abbia proseguito la sua corsa, probabilmente non accorgendosi dell’urto avvenuto con il rimorchio.

Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza della Croce Verde di Lucca, Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.