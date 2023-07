Uno Scherzo di Cattivo Gusto, Allertano i Soccorsi per Una Persona Accasciata in Un Bar di Altopascio

Uno scherzo di cattivo gusto. Una telefonata al 118 allerta i soccorsi per una persona che accasciatasi per un malore in un locale di Spianate, Altopascio. Peccato che non fosse vero. E’ accaduto al bar “Tuttoapposto“ in via Mazzei. Il titolare, Giuseppe Listro, racconta: "Ci hanno contattato per conoscere l’ubicazione precisa dell’esercizio commerciale per una questione medica urgente, perché qualcuno aveva segnalato la presenza di una persona che si era sentita male. Io sono caduto dalle nuvole, non riuscivo a comprendere. Ho cercato di far capire che o era un errore o una burla, perché nel mio locale non era successo niente, per fortuna. Tutti stavano bene. Chi si comporta così mette in difficoltà tutti. Spero che lo rintraccino".