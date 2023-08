Università, tutti i test al Polo Fiere Varato il calendario delle prove

Tornano al Polo fiere lucchese di Sorbano gli oltre 3mila candidati per i test per i corsi di laurea dell’Università di Pisa che si ritaglia con questa scelta extra-moenia, il ruolo di ateneo di Area vasta. Niente dunque tensostruttura a San Rossore (giudicata troppo costosa) come era stato lo scorso anno. Torna a Lucca anche l’indotto che i candidati e famiglie al seguito porteranno al Polo Fiere. L’altra novità dell’anno accademico 2023-2024 è che i test per Medicina Chirurgia Odontoiatria sono stati fatti on line su una piattaforma nazionale. E si conferma il blocco degli aumenti delle tasse universitarie che arrivano come soglia massima a 2400 euro.

Una novità è poi lo psicologo di supporto allo studente stressato e il rinnovo della convenzione con la Asl per l’assistenza sanitaria agli studenti non domiciliati.

I test a Lucca e Pisa. Si terranno a Lucca le prove per Psicologia (5 settembre Polo Fiere). Il 7 settembre quelle per la magistrale sempre in psicologia. Il 12 settembre triennale di Scienze Motorie e il 14 settembre Professioni Sanitarie sempre al Polo Fiere. Il 20 settembre Scienze della Formazione Primaria al Polo Fiere; ed a seguire il 21 settembre: Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate. Il 28 settembre si torna a Pisa con i test per la magistrale in professioni sanitarie al polo di Porta Nuova. Sono attesi circa 3mila candidati che si contenderanno 1177 posti ad Unipi.

Tasse e contributi. La contribuzione annuale massima prevista per l’immatricolazione all’Università, oltre alla tassa regionale di € 140 e all’imposta di bollo di € 16, ammonta a € 2.400. La prima rata, pari a € 356 deve essere versata entro la scadenza dell’immatricolazione, ad eccezione di coloro che presentano domanda di borsa di studio all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Toscana. È possibile ottenere una riduzione del contributo annuale di Ateneo. La domanda per la riduzione delle tasse si presenta on line tramite il portale Alice a partire dall’11 settembre e fino al 31 ottobre.