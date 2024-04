Unite nel nome di Puccini. Legame tra Barga e Scozia. Patti siglati a Glasgow

Barga e la Scozia più vicine grazie a giornate intense che hanno visto la firma di patti di amicizia e collaborazione tra la comunità barghigiana ed il sud Ayrshire il 15, prima e poi con la città di Glasgow il 16 aprile. Proprio il 16 la firma del patto di amicizia con Glasgow, che rilancia il legame con Barga della città scozzese a cui è legata la storia di emigrazione di decine e decine di famiglie barghigiane. Un patto, anzi due, che impegnano le comunità scozzesi e barghigiane a collaborare con iniziative congiunte e con scambi culturali, eventi, iniziative commerciali e non solo. Gli accordi tra Barga e la Scozia sono stati siglati dalla sindaca di Barga il 15 aprile ad Ayr, con il Lord Provost del sud Ayrshire Iain Campbell ed il 16 aprile con il Lord Provost di Glasgow, Jacqueline McLaren.

La firma di questo ultimo patto è avvenuta al City Chambers della Città di Glasgow al termine del Concerto "Glasgow-Barga" dedicato al centenario di Giacomo Puccini; uno spettacolo che, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione lucchesi nel mondo, ha portato, per volere del comune di Barga e della città di Glasgow, l’eredità musicale del Maestro lucchese in territorio scozzese. Tra gli artisti protagonisti anche il bargo-scozzese William Moriconi all’oboe ed il pianista fornacino Massimo Salotti che si sono esibiti insieme al soprano Maria Novella Malfatti e al tenore Ugo Tarquini. Il tutto diretto da Vivien Hewitt. Negli interventi che hanno caratterizzato questi momenti , prima le parole del sindaco di Glasgow, poi della sindaca di Barga, Caterina ed infine del console generale di Scozia Veronica Ferrucci, ma anche il saluto della presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria del Bianco.

Tutti comunque a ribadire l’importanza del momento vissuto, definito storico per Barga e per Glasgow. Per la piena soddisfazione dei tanti barghigiani residenti in Scozia che non si sono voluti perdere questo momento. Così come le altre iniziative che hanno caratterizzato questi giorni dedicati all’amicizia bargo-scozzese Ieri, 17 aprile, un nuovo momento di condivisione anche della storia dell’emigrazione italiana in Scozia. A Girvin, la prima cittadina di Barga ha preso parte ad una cerimonia in ricordo di uno dei prigionieri italiani deceduti nella tragedia dell’Arandora Star. Tragedia a cui purtroppo pagò un terribile tributo, anche la comunità bargo-scozzese. Almeno 15 furono i barghigiani deceduto; il comune di Barga fu il quarto per numero di deportati deceduti.

Luca Galeotti