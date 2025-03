Unione comuni Garfagnana. Stanziati 20mila euro

Un concreto sostegno alle associazioni del territorio che operano nell’interesse della collettività per la realizzazione di iniziative di rilevanza sovracomunale a carattere culturale, ricreativo, sportivo o volontaristico in generale. L’Unione Comuni Garfagnana concede per il 2025 contributi a favore del capitale sociale della Garfagnana, ovvero di quelle forme associative aventi sede in zona e che non perseguano scopi di lucro.

La Giunta dell’Unione ha stanziato la somma di 20mila euro.

La domanda di partecipazione al bando dovrà pervenire entro le ore 12 di giovedì 4 aprile per posta raccomandata all’indirizzo Unione Comuni Garfagnana Via Vittorio Emanuele II, n. 9 – 55032 in modalità elettronica tramite Pec, con l’invio del modulo informatico all’indirizzo [email protected] o con la consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Dino Magistrelli