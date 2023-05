Undici antiche residenze aperte e gratuite per la tredicesima giornata nazionale

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Su oltre 500 monumenti nazionali che aprono, 120 sono in Toscana distribuiti in tutte le province, di cui 11 nella provincia di Lucca: castelli, rocche, ville, parchi e giardini sono visitabili gratuitamente. In particolare nell’occasione saranno aperte e visitabili gratuitamente il Complesso Conventuale di San Francesco, il Giardino di Palazzo Massoni in via dell’Angelo Custode 24, Villa Maria Teresa in via della Pieve Santo Stefano 3427 a San Martino di Vignale, Villa Mansi a Segromigno, Villa Gambaro a Petrognano, Villa Torrigiani di Camigliano, Fondazione Ricci – Villa Caproni in via Roma a Barga. Porte aperte per il 21 maggio anche alla Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli. Mentre in Versilia aderiscono all’iniziativa Villa Borbone a Viareggio, Opificio La Brilla a Massarossa e Villa Orlando a Torre del Lago. L’Associazione Dimore Storiche italiane riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977 conta attualmente circa 4.500 soci