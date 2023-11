Underground Festival. Sold-out per i Litfiba

Grande successo ad Artémisia per il secondo evento inserito nel calendario di Lucca Capannori Underground Festival, chiuso con un mare di applausi per gli ospiti Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo (ex del gruppo rock anni ‘90 "Liftiba" capitanato da Piero Pelù). Un incontro sold out durante il quale i due ex Litfiba, intervistati da Gianmarco Caselli e Master Mixo, hanno parlato del loro ultimo album, Mephisto Ballade e ripercorso la loro storia nella mitica band che ha rivoluzionato il rock italiano. Un incontro che ha attirato tantissimi fan anche da fuori provincia e che è stato aperto dall’assessore alla cultura del Comune di Capannori Francesco Cecchetti.

Al termine dell’incontro Aiazzi e Maroccolo hanno ricevuto il ‘Premio Lucca Capannori Underground Festival’ per la diffusione della cultura underground. Gli occhi adesso sono puntati sul prossimo evento, in programma domenica 19 novembre alle ore 17.15 ad Artèmisia, che vedrà la partecipazione di un altro grande nome del rock alternativo italiano: Cristiano Godano, cantante dei Marlene Kuntz, con la partecipazione di Dome La Muerte che affiancherà Caselli nella conduzione della serata.

Il Lucca Capannori Underground Festival 2023 è organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il patrocinio del Comune di Capannori e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Rci Lucca e Versilia, Effeottica Lucca e la mediapartenrship di Radio Sankara, La Settima Base, Riserva Indie. Appuntamento domenica 19 novembre con Cristiano Godano, (ingresso gratuito fino a esaurimento posti) consigliabile la prenotazione via email info sul sito: su www.luccaundergroundfestival.it