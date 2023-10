Una vasta frana blocca la strada verso Arni

Come prevedibile, vista la fragilità ormai conclamata del territorio, la pioggia incessante delle ultime ore ha causato alcune criticità per la circolazione. Alle strade allagate in molti tratti e ai tanti rallentamenti viari, nelle prime ore di ieri si è aggiunto un importante distacco di massi sulla Sp10 per Arni, zona ponte dei Merletti, nel versante della Garfagnana e nelle vicinanze della galleria del Cipollaio.

Tonnellate di massi sono franati sulla carreggiata sottostante in caduta libera, e sono riusciti a danneggiare le reti di protezione istallate dalla Provincia, con la parte più grande dei massi rimasta ai lati della strada. L’arteria viaria di collegamento tra la Versilia e la Garfagnana è stata così immediatamente chiusa al transito in via precauzionale, per controlli sul versante e limitare la possibilità di altri smottamenti.

Fortunatamente, nessun danno a mezzi e persone sull’immediato, visto l’orario in cui è avvenuto il movimento franoso, si presume intorno alle 3 del mattino, normalmente connotato da un transito molto ridotto se non inesistente. Tuttavia molto importante resta la necessità di scongiurare la possibilità di nuovi crolli e ripristinare al più presto la normale circolazione. Per questo, sono al lavoro in queste ore i tecnici della provincia di Lucca.

Fio. Co.