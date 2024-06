Una targa per i 40 anni di iscrizione e di attività al nostro Paolo Ceragioli

Il nostro collega e collaboratore Paolo Ceragioli ha ricevuto una targa ricordo, da parte dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, per i suoi quarant’anni di iscrizione e di attività, sempre per “La Nazione“. La cerimonia si è svolta nella Sala Giovanni Spadolini, nella sede della Regione Toscana, in via Cavour a Firenze. Nella foto, da sinistra: il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini; il segretario dell’Ordine della Toscana, Silvia Motroni; Paolo Ceragioli e il presidente nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli. A Paolo felicitazioni da tutta la nostra redazione.